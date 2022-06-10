غسيل الأموال - عبدالجبار الرفاعي

2022/06/10 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي منذ سنة 1978 انخرطتُ في حوزة النجف ثم اضطررتُ للهجرة إلى حوزة قم، منذ ذلك الحين مازلتُ لم أنقطع بشكل تام عن الحوزة.كانت هذه السنواتُ الطويلة هي الأخصبُ والأعمقُ بتكويني في علوم الدين وسياحتي العقلية في آفاق التراث.



أتاحت لي هذه السنواتُ تنوعا خصبا في التعليم الديني يحيلُ إلى تيارات مختلفة.كلُّ تيار يمتلك تراكمًا تكامليًا لمناهج وأدوات نظرٍ تمتدّ قرونًا عديدةً في فهمِ الدين وتفسيرِ نصوصه.



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