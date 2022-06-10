حول أزمة حركة التحرر في العالم العربي - خالد بطراوي

2022/06/10 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_بطراوي أذكر فيما أذكره، انه في نهاية سبعينات القرن المنصرم او مطلع ثمانيناته، عقد في العاصمة التشيكية "براغ" مؤتمر للأحزاب الشيوعية في العالم العربي، حضره قادة هذه الأحزاب من الصف القيادي الأول وأقصد الأمناء العامون وأعضاء في المكاتب السياسية، وذلك بغية نقاش أين تكمن " أزمة حركات التحرر الوطني في العالم العربي".



جميع هذه الأحزاب أجمعت في مداخلات قادتها على أن أزمة حركة التحرر في العالم العربي هي إما ......





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