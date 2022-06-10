فيديو يُظهر عملاء الخدمة السرية الأمريكية يتعاملون مع متظاهرة قفزت أمام موكب بايدن

2022/06/10 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مرور موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وسط مدينة لوس أنجلوس وذلك لإلقاء كلمة افتتاحية في مسرح ميكروسوفت، كان هناك بعض المتظاهرين في المكان واستطاعت امرأة من القفز من بين الحشود والوصول للطريق والوقوف أمام الموكب الرئاسي، لإظهار تضامنها مع حقوق المرأة ورفضها لقرار المحكمة بخصوص قانون الإجهاض.تدخل بعدها رجال شرطة وتمكن أحدهم من إبعادها عن الطريق وأدت مقاومتها للشرطة إلى اعتقالها.

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