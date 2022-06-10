"مدفوعات مشبوهة" في جيوب داعش.. تحقيق أميركي في عمليات إريكسون بالعراق

2022/06/10 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات مساء الخميس، أن السلطة الأميركية لضبط أسواق المال فتحت تحقيقا يتعلق بشبهات فساد في العراق قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة على الشركة من القضاء الأميركي.

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