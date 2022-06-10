تراجعت اسعار النفط في الاسواق العالمية

2022/06/10 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 77 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 122.30 دولاراً للبرميل […]

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