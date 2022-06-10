2022/06/10 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وأسعار البنزين.وقالت يلين خلال ندوة، نظمتها صحيفة “نيويورك تايمز”، تعليقا على أسباب التضخم في الولايات المتحدة، إن “الحظر على تأمين النفط الروسي قد يكون له تأثير”.وأشارت إلى أن الأسعار كانت ترتفع حتى قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعترف: العقوبات على روسيا رفعت نسبة التضخم في امريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعترف: العقوبات على روسيا رفعت نسبة التضخم في امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).