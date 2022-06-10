وسائل إعلام: زيلينسكي سيتلقى دعوة لحضور قمة الناتو في مدريد

2022/06/10 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد موقع “أوروبا بريس” بأن أوكرانيا ستتلقى دعوة رسمية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المقررة في مدريد أواخر شهر يونيو الحالي.وبحسب الموقع، فإن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستعتمد على الظروف في أوكرانيا وقدرته على مغادرة البلاد.ونقلت صحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية عن نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانا قوله إن زيلينسكي […]

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