طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

2022/06/10 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

يتبع..

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