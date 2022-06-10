آمبر هيرد قد تنجو من دفع ملايين جوني ديب.. تعرف على السبب

2022/06/10 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق جوني ديب انتصاره المنتظر، على طليقته آمبر هيرد، وأعاد “سمعته” التي تشوهت لمدة 6 أعوام، وبدأت التساؤلات تدور حول قدرة طليقته على دفع الملايين التي أقرتها المحكمة لجوني ديب.ورحب الممثل جوني ديب بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين الأميركية بعد جلسات استمرت 6 أسابيع في قضية تشهير على خلفية اتهامات وجهتها إليه […]

ظهرت المقالة آمبر هيرد قد تنجو من دفع ملايين جوني ديب..



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