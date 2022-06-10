2022/06/10 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون الحوامل اللواتي أُصبن بفيروس كورونا أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطرابات في النمو العصبي خلال عامهم الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الإصابة بكورونا أثناء الحمل مرتبطة باضطرابات في نمو الأطفال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الإصابة بكورونا أثناء الحمل مرتبطة باضطرابات في نمو الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).