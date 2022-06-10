2022/06/10 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف قصف فجر الجمعة، نقاطاً في جنوب دمشق، ما أدى الى إصابة مدني على الأقل بجروح، وفق ما أوردت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. قصف صاروخي استهدف جنوبي دمشق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. قصف صاروخي استهدف جنوبي دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).