2022/06/10 | 10:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s4NVZ4fwQrY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالوثيقة..وزاره التعليم تقرر إعفاء الطالبات الحوامل من دفع الأجور الدراسية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالوثيقة..وزاره التعليم تقرر إعفاء الطالبات الحوامل من دفع الأجور الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).