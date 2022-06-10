بالصور:الطفلة الكربلائية رهف البارودي تفوز بمسابقة الحساب العبقري في مصر

2022/06/10 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الطفلة العراقية رهف هادي

البارودي المقيمة في كربلاء من العراق

بالمركز الأول عالميا في المرحلة

المتوسطة، وقد شاركت في مسابقة الحساب

الذهني العبقري الصغير، المقامة في

نسختها هذا العام في جمهورية م

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