2022/06/10 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاتحت وزارة الشباب والرياضة، الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضية من اجل انهاء ملف ازدواجية المناصب في إدارتها.وقال مصدر مقرب من وزارة الشباب ان “دائرة التربية البدنية وبتوجيه من الوزير عدنان درجال طالبت من إدارة نادي الشرطة انهاء ملف ازدواجية المناصب لدى أمين سر النادي عدي الربيعي الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس […]

ظهرت المقالة الشرطة أو الجودو..



وزارة الشباب تطالب عدي الربيعي بالمفاضلة بينهما أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة أو الجودو.. وزارة الشباب تطالب عدي الربيعي بالمفاضلة بينهما) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة أو الجودو.. وزارة الشباب تطالب عدي الربيعي بالمفاضلة بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).