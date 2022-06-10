تفاصيل صغيرة تفصل زيدان عن قيادة سان جيرمان

2022/06/10 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على وشك الإعلان عن التعاقد مع زين الدين زيدان، مدربًا للفريق بدلاً من ماوريسيو بوتشيتينو المدرب الحالي.لعدة أسابيع، جعل مسؤولو باريس سان جيرمان، زين الدين زيدان من أولوياتهم ليصبح المدرب الجديد.أصبح أسطورة ريال مدريد حراً منذ مغادرته لوس بلانكوس نهاية الموسم الماضي.[…]

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