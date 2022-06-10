بطريقة ذكية.. شاهد كيف أنقذت نادلة مطعم طفلًا تعرض للعنف

2022/06/10 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت نادلة في أحد المطاعم في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية صبيا يبلغ من العمر 11 عاما من سوء معاملة زوج أمه، وقالت النادلة إنها شعرت بالقلق عندما اعتقدت أن الطفل محرومًا من الطعام والماء ، لذلك مررت ملاحظة مكتوبة بخط اليد تسأل عما إذا كان الصبي الصغير بحاجة إلى مساعدة .

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