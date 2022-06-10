أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا

2022/06/10 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علّق الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، على حصده جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة المُحترفين الإنجليزية، معربًا عن سعادته البالغة، مُشيرًا إلى أنه كان يأمل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وتفوق صلاح على ساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين، ونال الجائزة للمرة الثانية في […]

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