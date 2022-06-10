2022/06/10 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر طاقة العراق السابع بحضور وزير الكهرباء وكبار الشركات العالمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LdDWftIdyJM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر طاقة العراق السابع بحضور وزير الكهرباء وكبار الشركات العالمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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