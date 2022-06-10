الحكيم يوضح مجموعة خيارات يمكن اللجوء اليها لحل الازمة السياسية

2022/06/10 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح المحلل السياسي محمد علي الحكيم، مجموعة خيارات يمكن اللجوء إليها من اجل حل الانسداد السياسي الراهن والذهاب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحكيم لـ /المعلومة/، إن “الخيار الأول يتعلق بالتحالف مع الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية لتقاسم السلطة تستمر لمدة عام […]

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