2022/06/10 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد ابو النواعير المؤتمر العلمي الخاص بالمرجع الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)، الذي اقيم يوم الخميس ٩/ ٦ برعاية العتبة الحسينية المقدسة في النجف الاشرف، يعتبر خطوة أولى ومهمة جدا، من أجل اخراج الوجود المرجعي الديني الاسلامي، من اطاره المحلي المثقل بالتعقيد والتشابك، الى فضائه المعرفي العلمي (العالمي العام).[…]

ظهرت المقالة مؤتمر تخليد نتاج العلماء..



ضرورة تأسيسية لعالمية الوجود المرجعي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر تخليد نتاج العلماء.. ضرورة تأسيسية لعالمية الوجود المرجعي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر تخليد نتاج العلماء.. ضرورة تأسيسية لعالمية الوجود المرجعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).