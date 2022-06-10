2022/06/10 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على أربعة متهمين بالإرهاب في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حي العامل استخبرت عن وجود اعتداء بإطلاق النار على أحد الدور السكنية في منطقة حي العامل ببغداد من قبل أربعة أشخاص وسرقة مبلغ مالي قدره (١٩) الف دولار مع مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل من داخل الدار".

واضاف البيان انه، تم "تشكيل فريق عمل على الفور لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة الدار وإطلاق النار عليه، دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وتصديقها قضائيا، تم عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لينالوا جزاءهم العادل.

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