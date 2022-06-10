القرآن محاولة لقراءة مغايرة 68 - ضياء الشكرجي

2022/06/10 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ (183) أَيّامًا مَّعدوداتٍ فَمَن كانَ مِنكُم مَّريضًا أَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذينَ يُطيقونَه فِديَةٌ طَعامُ مِسكينٍ وَّمَن تَطَوَّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ وَأَن تَصوموا خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ (184)أربع آيات تتناول فريضة الصيام في شه ......





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