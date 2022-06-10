دورة فلاحية حول الأساليب والطرق الحديثة في التسويق الزراعي في كربلاء

2022/06/10 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي

/ المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في

كربلاء المقدسة (المزرعة الإرشادية في

الجدول الغربي) بالتعاون والتنسيق مع

مديرية الزراعة في المحافظة (شعبة زراعة

الجدول الغرب

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