2022/06/10 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، تعرض

قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية

شمال العراق، لقصف صاروخي بـ4 صواريخ.

يذكر أن قصف قاعدة زليكان التابعة

للقوات التركية شمال العراق، يعتبر

الثالث من نوعه في 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة صواريخ تستهدف قاعدة للقوات التركية في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربعة صواريخ تستهدف قاعدة للقوات التركية في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).