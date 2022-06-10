التجارة تعلن صرف دفعة جديدة من مستحقات مزارعي صلاح الدين

2022/06/10 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيديأحصت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، الكميات المستلمة من الحبوب في مواقع محافظة صلاح الدين، فيما أعلنت صرف دفعة جديدة من المستحقات لمزارعي المحافظة. وقال مدير مجمعات الحبوب فرع صلاح الدين، جاسم محمد الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية استلام الحبوب في مواقع صلاح الدين كافة من صومعة الشرقاط الى الطوز ومجمع بيجي والعلم وسامراء والدور وصومعة تكريت مستمرة"، مبيناً أن "الكميات المستلمة بلغت لغاية اليوم الجمعة، 248 ألف طن لعموم مواقع صلاح الدين".ولفت إلى "ورود تعزيز الرصيد للمزارعين الدفعة الأخيرة بمبلغ 59 ملياراً و900 مليون دينار"، موضحاً أن "المبلغ ستتم المباشرة بتوزيعه حال وصول الإشعار إلى مواقع تجارة الحبوب في صلاح الدين".وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع القادم سيتم وصول إشعار إضافي لتعزيز مستحقات المزارعين واستلامها أولاً بأول".

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