نائب يكشف عن حراك برلماني لإحياء قانون العشوائيات وتمريره

2022/06/10 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس النواب مضر الكروي، عن حراك نيابي لإحياء قانون العشوائيات المعطل منذ ثلاث دورات نيابية.

وقال الكروي إن حراكا نيابيا يجري لتحريك قانون العشوائيات الذي يمثل خارطة طريق لإنقاذ مليون عراقي من مصير مجهول خاصة وان العشوائيات تمثل صورة مؤلمة لأوضاع الفقراء والنازحين.



واضاف، ان القانون عطل بإرادة سياسية لإبقائه بعيدا عن التصويت، لثلاث دورات نيابية، مؤكدا ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد جمع التواقيع لعرض مسودة القانون.

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