2022/06/10 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، بأن وفداً برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سيزور أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال المصدر، أن وفد الإطار بزعامة العامري، سيجري حوارات مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وقوى كردية أخرى،بشأن الانسداد السياسي وعملية تشكيل الحكومة الجديدة.



وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة أغلبية وطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر الاطار التنسيقي: العامري يترأس وفداً خاصاً لزيارة أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر الاطار التنسيقي: العامري يترأس وفداً خاصاً لزيارة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).