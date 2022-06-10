2022/06/10 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مدرب المنتخب الأولمبي: لا نخشى أوزباكستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/10 | 11:30.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الأولمبي: لا نخشى أوزباكستان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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