شاهد ما حدث في الصين عند هطول أمطار صيفية مميتة بغزارة

2022/06/10 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم في عدة مقاطعات في الصين مع تزايد هطول الأمطار الصيفية الغزيرة الأمر الذي أدى الى حدوث انهيارات أرضية مروعة، وأجبر ذلك السلطات الى البقاء في حالة تأهب قصوى.

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