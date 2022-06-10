تعرف على طقس العراق خلال الأيام الاربعة القادمة

2022/06/10 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى أن الطقس سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة.

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول، فإن طقس المناطق الوسطى والجنوبية، سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة، وتصاعداً للغبار، بينما في المنطقة الشمالية، ستنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتعود للارتفاع بدءاً من يوم غد.

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