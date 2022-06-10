حوار عن المجموعة القصصية - حذاء سيلفانا - - هدى توفيق

2022/06/10 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق حوارعن المجموعة القصصية "حذاء سيلفانا " :س1: كتبتِ عن الثورات العربية في قصة ملامح الوطن واحدة كيف ترينها ؟ ج : في الحقيقة قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أشير: أن تلك المجموعة القصصية رغم تنوع ، وتعدد القصص بها ، إلا أنها في النهاية تُعبر عن مسار، ونغمة محددة مقصودة الكتابة ؛ وهو الحديث عن الوطن ، أي الجذور التي نشأ وتربى بها أي انسان في أي مكان وزمان في العالم العربي ؛ التي تُشكل وتُرسخ ......





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