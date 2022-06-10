منتخبنا الأولمبي يرتدي الأخضر الكامل أمام أوزباكستان

2022/06/10 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيم اليوم المؤتمرُ الفنيّ لمباراةِ منتخبنا الأولمبي ونظيره الأوزبكي ضمن بطولةِ كأس آسيا دون 23 عاماً.وحضرَ المؤتمر المديرُ الإداري للمنتخبِ الأولمبي مهدي كريم وطبيب المنتخب بدران البدران.وتم الاتفاقُ خلال المؤتمر أن يرتدي منتخبنا اللونَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر.في المقابل سيرتدي المنتخب الأوزبكي اللونَ الأبيض الكامل.وستقام المباراة غداً […]

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