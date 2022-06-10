وزير التربية يكشف تفاصيل تسريب الاسئلة ومن يقف وراء ذلك

2022/06/10 | 11:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريب الأسئلة بعد بدء وقت الامتحان .

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