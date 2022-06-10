روسيا تحرم اليابان من صيد الأسماك في الكوريل

2022/06/10 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال نائب رئيس الوزراء الروسي، المبعوث الرئاسي للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن السلطات الروسية ستحرم اليابان من إمكانية الصيد في الكوريل بسبب رفض طوكيو دفع ثمن حصصها.وأوضح تروتنيف أن اليابان رفضت دفع ثمن حصص الصيد من جزر الكوريل، وبالتالي، سيتم سحب هذا الحق منها.وأضاف أن “اليابانيين بذلك يعاقبون أنفسهم، ولا يحتاجون […]

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