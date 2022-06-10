توقعات بارتفاع الانتاج الغازي لحقل خورمور في كردستان العام المقبل.. انتاج يغطي 41% ممايستورده العراق من ايران

2022/06/10 | 12:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقع الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك المان وارد، ارتفاع نسبة الانتاج في حقل “خورمور” الغازي في إقليم كردستان العام المقبل، حيث من المتوقع ان يبلغ الانتاج لمايعادل 32% مما يستورده العراق من ايران.

وأوضح باتريك وارد، أن أهم أهداف دانة غاز الحالية الانتظام بالدفعات المستلمة من إقليم كردستان العراق ومصر وتسوية جزء كبير من المستحقات غير المدفوعة، مشيراً إلى أن النصف الأول من العام القادم سيشهد اكتمال أعمال التوسعة في حقل خورمور في إقليم كردستان العراق، مما سيعزز إجمالي إنتاج الشركة بنسبة 25%.

وأشار وارد إلى أن ارتفاع أسعار النفط الحالية من أحد العوامل الرئيسية التي ستعمل على تعزيز أداء الشركة في الفترة المقبلة وسيكون لها أثر إيجابي على النتائج التشغيلية والمالية للشركة.

ويبلغ انتاج حقل خورمور حاليا 440 مقمق، فيما ستضيف الاستثمارات الجديدة حتى العام المقبل قرابة 250 مقمق، ليكون المجموع اكثر من 700 مقمق، وهو مايمثل 41% مما يستورده العراق من ايران.

وتخطط الشركة والاقليم لرفع الانتاج حتى عام 2024 الى ألف مقمق، وهو مايمثل نحو 58% مما يستورده العراق من ايران من الغاز.

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