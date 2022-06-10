المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: فيروس جدري القردة لا ينتقل بالهواء

2022/06/10 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن انتشار جدري القردة من خلال جزيئات فيروسية صغيرة عالقة في الهواء..ما التفاصيل؟

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