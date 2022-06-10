في الخفاء.. شاهد كيف يضع العلماء جراء ذئاب من حدائق حيوانات في أوكار الذئاب البريّة

2022/06/10 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لإنقاذ الحيوان المهدّد بالانقراض، أُدخلت في الخفاء صغار ذئاب مولودة بحدائق الحيوانات إلى مجموعات الذئاب بالبريّة.

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