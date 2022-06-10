معلومات صادمة عن تسريب الاسئلة الوزارية.. حارس يتمكن من اختراق خطوط دفاع التربية!

2022/06/10 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالرغم من حجم الفضيحة التي تسبب بها تسريب اسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، جاءت معلومات جديدة على لسان وزير التربية لتكون صادمة واكثر فضيحة من عملية التسريب، حيث اشار وزير التربية الى ان من سرب الاسئلة هو “حارس” مبنى تربية الرصافة الثانية.

وقال وزير التربية علي حميد في مؤتمر صحفي ، إن ” من قام بتسريب الأسئلة، هو حارس بناية المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية، بعد أن حصل على نسخة الباب الرئيسي للقاصة، ودخل إلى داخل القاصة، وتمكن من الحصول على مفاتيح القاصة كذلك، وفتحها وتلاعب بالمغلفات الامتحانية”.

وأضاف، أن “جهات أخرى كانت وراءه وهي التي ورطته بالأمر، حيث قامت تلك الجهات ببيعها لمواقع التواصل الاجتماعي”.

واوضح الوزير أن الوزارة لديها مشروع لتوزيع الأسئلة الامتحانية إلكترونيا.

وتطرح معلومات الوزير تساؤلات عن من هي الجهات التي تقف وراء الحارس، وكيف علمت بموقع تواجد الاسئلة، وسبب عدم قيام الوزارة بالتمويه ووضع اكثر من قاصة في اكثر من موقع لضمان عدم معرفة أحد بالمكان الحقيقي للاسئلة.

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