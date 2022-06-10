كركوك تكشف عن إنجاز يحدث لأول مرة يتعلق بالطرق الريفية

2022/06/10 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي

اعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الجمعة، عن تأمين 90% من الطرق الريفية بالخدمات لافتا الى أن المساحة الكلية للطرق التي تمت إعادة تأهيلها نحو 762 كم، ضمن خطتها لعام 2021.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بلغ مجموع الطرق التي نفذتها المحافظة ضمن خطتها لسنة 2021 ما يقارب 762 كم، بينها إنشاء ممرات ثانية للطرق الرئيسية"، لافتاً إلى أن "الخطة تضمنت أيضاً صيانة واكساء وتأهيل الطرق الرئيسية ومراكز الأقضية والنواحي والقرى ومدينة كركوك، سواء صب وتأهيل وإنشاء".

وتابع الجبوري أنه "كذلك تم إنشاء الطرق الريفية الرابطة بين القرى في الأقضية والنواحي، وتأمين خدمات الطرق الريفية بأكثر من 90‎ % ‎ لأول مرة بتاريخ كركوك"، مشيراً إلى أن ذلك جاء "بجهود المحافظة وخطط وإسناد إدارة التخطيط العام ومهندسي الدوائر المشرفة".

ونوه بأن "المحافظة تتطلع إلى أن تكون كركوك أفضل محافظة في البلاد من حيث تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك يعتمد على حجم التخصيصات المالية التي تقدمها الحكومة الاتحادية للمحافظة في الموازنة العامة"، مبيناً أن "كركوك مدينة التآخي سنجعلها قبلة للمستثمرين في جميع المشاريع التجارية والصناعية والسكنية بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل لأبناء المحافظة".

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