بالفيديو:الوفد المشارك بمؤتمر السيد الحكيم يزور مرقد الامام الحسين ويلتقي بممثل السيستاني

2022/06/10 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي صباح اليوم

الجمعة الوفد المشارك في مؤتمر التراث

العلمي الدولي للسيد محمد سعيد الحكيم

الذي افتتح بالنجف الاشرف يوم امس حيث

وصل الوفد صباح

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