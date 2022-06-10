قبل انتهاء التسجيل.. السعودية تخفض أسعار الحج لقاطني المملكة

2022/06/10 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، أنها قررت تخفيض أسعار باقات للحجاج داخل المملكة، وذلك قبل يومين من إغلاق التسجيل، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية.

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