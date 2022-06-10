Virgin Voyages تؤجل إطلاق سفينتها الواعدة حتى عام 2023.. ما السبب؟

2022/06/10 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجّلت شركة Virgin Voyages، التي تعهدت بإحداث ثورة في قطاع الرحلات البحرية، إطلاق سفينتها السياحية الثالثة، Resilient Lady، حتى شهر مايو/ أيار من العام 2023، بعدما كان مقررًا إطلاقها السفينة في شهر أغسطس/ آب.

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