لجنة تحقيق الكونغرس: اقتحام مبنى الكابيتول شكل ذروة لمحاولة انقلابية

2022/06/10 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن بيني تومسون رئيس لجنة التحقيق باقتحام مجلس النوّاب الأميركي أنّ اقتحام مبنى الكابيتول شكّل ذروة لمحاولة انقلابيّة.

جاء ذلك خلال تقديم تومسون أولى الخلاصات التي توصّل إليها بشأن دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم السادس من كانون الثاني 2021.



وقال تومسون إنّ المتظاهرين اقتحموا في ذلك اليوم مقرّ الكونغرس بتشجيع من ترامب، وصرح بأن المؤامرة التي كانت وراء الهجوم تشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية ولم تنته حتى الآن.

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