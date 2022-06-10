الخفاجي: استطعنا انهاء قوة تنظيم سيطر على 47 بالمئة من مساحة العراق

2022/06/10 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن قيادة العمليات المشتركة ومنذ اليوم الأول لوجود هذه العصابات الارهابية دأبت بالعمل على مطاردة وملاحقة ومكافحة الفكر الضال الذي حمله هذا التنظيم.

وبين الخفاجي أن قيادة العمليات المشتركة استطاعت أن تنهي قوة تنظيمٍ سيطر في يوم ما على سبعة وأربعين بالمئة من مساحة العراق، واليوم لم يعد للتنظيم وجود الا في مناطق قليلة جدا وهي جبال حمرين وصحراء الرطبة وفي بعض الوديان والسهول والإرهابيون تحت مطاردة وملاحقة القوات الامنية والتي تقوم بعمل كبير في هذا المجال واستطعت أن تنهي أسطورة تنظيم داعش

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