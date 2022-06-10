اولى مفاجآت كأس العالم.. استبعاد منتخب من مونديال قطر 2022.. وهذا “البديل”

2022/06/10 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تزوير جنسية لاعب في المنتخب،

يواجه منتخب متأهل لكأس العالم المقبل،

خطر الإبعاد عن المشاركة في المونديال،

في واقعة غير مسبوقة بتاريخ البطولة.

وفي الساعات الأخيرة، نشرت صحيفة

“أزتيكا ديبورتيس” الم

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