وزير التربية يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب الأسئلة الامتحانية

2022/06/10 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التربية، علي الدليمي، اليوم

الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن قضية تسريب

الأسئلة الوزارية.

وقال الدليمي في تصريحات صحفية ان

"نموذجين مزورين وواحد صحيح، اذ سُربَت

ثلاثة نماذج للأسئلة الامتحانية قبل

ي

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