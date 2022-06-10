فضيحة بـ«700 مليون دولار» تهز العراق.. 41 متورطًا

2022/06/10 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة العراقية، في بيان عن

«عملية اختلاس كبيرة» في مصارف حكومية،

و«تزوير وتلاعب وغسل أموال»، بقيمة

ناهزت 700 مليون دولار من المال العام،

تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن

وشركات وأفر

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