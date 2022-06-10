بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا لمنع تدفق المهاجرين

2022/06/10 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بولندا قرب انتهاء العمل في بناء الجدار العازل على حدودها مع بيلاروسيا والذي تهدف من ورائه الى الحد من تدفق المهاجرين الى البلاد.

وأشارت السلطات البولندية الى اكمال مئة وخمسة وثلاثين كيلومترا من أصل مجمل طول الجدار البالغ مئة وثمانين كيلومترا وبارتفاع خمسة أمتار وخمسين سنتيمترا والذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري وبكلفة تقدر بثلاث مئة وستة وسبعين مليون دولار أميركي.

ومن الجدير بالذكر ان الحدود بين بولندا وبيلاروسيا تشهد العديد من المحاولات لاجتيازها يوميا من قبل مهاجرين غير شرعيين ومنذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا على وجه الخصوص.

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