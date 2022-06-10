مَن كَسَرَ عُنقَ الزجاجةِ؟ - جميلة شحادة

2022/06/10 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة كَماردٍ انطلقَ مِنْ قُمقمِهِ انفلتَ العنفُ مقهقهًا في وجْهِنا.أخفى نورَ الصباحِ بضخامةِ جسدِهِوملأ الفضاءَ صخبًا بزَمجَرَتِهِ.خطا خطوةً؛ فَسحقَ زَهَراتٍ كانتْ تحلمُ بقطراتِ الندى.مدّ ذراعَهُ يُمنةً؛ فكَسَر أغصانًا كانتْ،تمدُّ يدَها لطفلٍ يقتاتُ مِنها الجَنى.مدَّ ذراعَه يسرةً؛ فحطّمَ شجرةَ زيتونٍ كانت، تُغذِّي أبناءَ سلالتِها..



بنورِ الحكمةِ و ......





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