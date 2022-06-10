تحرك برلماني لتشكيل “لجنة ميدانية” حول الاجتياح التركي

2022/06/10 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو مجلس النواب النائب احمد رحيم، الجمعة، عن تشكيل لجنة ميدانية حول الاجتياح التركي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال رحيم وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في حديث لـ/ المعلومة/،إن “الاجتياح التركي تسبب في ماسي ومعاناة لآلاف الأسر في اقليم كردستان العراق منذ سنوات طويلة […]

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